In hoger beroep bijna 20 jaar cel en tbs in zaak vrouwenmoorden

Het gerechtshof in Amsterdam heeft woensdag in hoger beroep negentien jaar en elf maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Sjonny W. Volgens het hof staat vast dat de 48-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor de gewelddadige dood van Monique Roossien (26) in 2003 en van Mirela Mos (30) eind 2004. Ook heeft hij de hand gehad in de verdwijning en dood van de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30), aldus het hof.