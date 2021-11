Drenthe krijgt een wolvenconsulent, die schapen- en geitenhouders gaat adviseren over goede preventieve maatregelen tegen aanvallen van een wolf. Dat heeft gedeputeerde Henk Jumelet woensdagmorgen gezegd tijdens een Statenvergadering. In Drenthe is de laatste weken veel onrust onder houders van landbouwhuisdieren, omdat er een wolf zou rondlopen. Eerder zat er ook een tijd een wolf op de grens van Friesland en Drenthe, maar dat dier is weer verdwenen.