Waterschap Rijn en IJssel gaat de komende jaren vele miljoenen euro’s investeren om de problemen door droogte in het werkgebied aan te pakken. Het werkgebied van het schap ligt in Oost-Nederland, een gebied met zandgronden die grotendeels afhankelijk zijn van regenwater. Het schap wil regenwater langer vasthouden, want er zijn in de drie droge jaren 2018, 2019 en 2020 grote problemen geweest met de watervoorziening.