Een Brits voorstel voor een politieke slotverklaring van de klimaattop in Glasgow roept elk land op om volgend jaar nog meer en ambitieuzere doelen te stellen in de klimaatplannen. Elk land zou beter zijn best kunnen doen en de voorgenomen maatregelen voor eind 2022 kunnen verscherpen met het oog op de gewenste beperking van de opwarming van de aarde.