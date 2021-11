29 aanhoudingen in Nederland bij actie tegen rondtrekkende bendes

Tijdens een internationale actie tegen rondtrekkende bendes die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld diefstal en inbraken zijn begin november in Nederland minstens 29 mensen aangehouden en tien voertuigen in beslag genomen. In totaal werden tijdens de actie in heel Europa bijna 25.000 mensen, meer dan 16.000 voertuigen en achthonderd locaties gecontroleerd en werden er minimaal 174 verdachten aangehouden en 27 voertuigen in beslag genomen, meldt de politie woensdag.