Adidas heeft een stuk minder kleding verkocht in Azië en met name in China. Dat komt door de Chinese boycot tegen het sportmerk, omdat het Duitse bedrijf zich had uitgesproken over mensenrechtenschendingen in de Chinese regio Xinjiang. Ook werd er minder verkocht vanwege de lockdownmaatregelen in delen van Azië vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.