Autofabrikant Nissan fors hoger op lagere Japanse beurs

Het aandeel Nissan ging woensdag flink vooruit op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Japanse autofabrikant ondanks de tekorten aan chips en andere materialen positiever is geworden over het hele boekjaar. De algemene stemming op de aandelenmarkten in de Aziatische regio was daarentegen negatief. De hoop op meer stimuleringsmaatregelen in China nam af door een sterker dan verwachte toename van de inflatie in de op een na grootste economie ter wereld.