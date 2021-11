Oproep: verleng noodopvang Afghanen in Heumensoord niet

De noodopvanglocatie in het Gelderse Heumensoord is ongeschikt voor verblijf tijdens de wintermaanden en het verlengen van de noodopvang daar zou onacceptabel zijn. Voor de Afghaanse evacués die er sinds twee maanden verblijven moet snel een meer structurele woonvoorziening worden gevonden, vinden het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman. Zij hebben hierover een brief geschreven aan demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid).