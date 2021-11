ABN AMRO heeft zijn winst het afgelopen kwartaal toch opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde vooral van het aantrekken van de economie. Analisten hadden in doorsnee eigenlijk niet op een winststijging gerekend. Dat komt omdat de bank in september nog 220 miljoen euro extra opzij moest zetten om consumenten te compenseren die in het verleden een te hoge rente betaalden op leningen.