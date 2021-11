Nyenrode: lager opgeleide werknemers kregen minder vaak opslag

Lager opgeleide Nederlanders zijn er in de afgelopen twee jaar minder vaak in salaris op vooruit gegaan dan hoger opgeleiden. Ze kwamen door de coronacrisis bovendien relatief vaker onder financiële druk te staan, concluderen onderzoekers van de Nyenrode Business Universiteit en carrièreplatform Intermediair in hun Nationaal Salaris Onderzoek. Volgens onderzoeksleider Jaap van Muijen is dat een zorgelijke ontwikkeling in tijden van almaar stijgende huizenprijzen en oplopende energierekeningen. „Als lager opgeleide ben je steeds vaker de pineut.”