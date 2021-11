Een 17-jarig meisje dat was vermist in het noordwesten van Frankrijk is dinsdagavond levend gevonden na inzet van tweehonderd agenten, honden, paarden en een helikopter. Haar ouders hadden alarm geslagen nadat ze maandag in een bosgebied was gaan joggen en niet terugkeerde. Haar hardloop-app gaf aan dat ze al na 1 kilometer abrupt stopte tijdens het rennen in de regio Mayenne terwijl haar normale ronde 5 kilometer is.