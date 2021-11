In het noordwesten van Frankrijk zijn tweehonderd agenten op zoek naar een 17-jarig meisje dat vermist is geraakt toen ze maandag in een bosgebied aan het joggen was. Haar hardloop-app gaf aan dat ze al na 1 kilometer abrupt stopte tijdens het rennen in de regio Mayenne terwijl haar normale ronde 5 kilometer is, hebben onderzoekers vastgesteld.