Nederland maakt bezwaar tegen Oostenrijks vaccinatiebeleid

De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij vindt dat elk land de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet volgen. Vanaf 3 januari moeten mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden gezien in Oostenrijk. Nederland probeert via diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen.