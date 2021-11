Kabinet past wet over NCTV aan na kritiek op privacyaspecten

Het demissionaire kabinet heeft een wetsvoorstel over de uitbreiding van bevoegdheden voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangepast. Aanleiding daarvoor is stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) die vonden dat de privacy van mensen onvoldoende gewaarborgd was in het oorspronkelijke voorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus. Die waarborgen zijn volgens de minister alsnog aan de wet toegevoegd. Het aangepaste wetsvoorstel is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.