De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een verlies de handel uitgegaan. Betalingsverwerker Adyen ging in de uitverkoop en dat drukte op de AEX-index. Mogelijk reageerden beleggers geschrokken op een tegenvallend bericht van de Amerikaanse branchegenoot PayPal, dat de verwachtingen voor de omzet en winst in 2021 naar beneden had bijgesteld.