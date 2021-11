In de Portugese Synagoge in Amsterdam is de Kristallnacht van 1938 in Duitsland herdacht. Kamervoorzitter Vera Bergkamp riep tijdens de openingstoespraak op tot samenwerking om een einde te maken aan polarisatie. „In een democratie heb je elkaar nodig, moet je het samen doen, hoe verschillend we ook zijn”, aldus Bergkamp.