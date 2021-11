De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering, willen geen debat in de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Eenmansfractie Pieter Omtzigt diende hiertoe een verzoek in en kreeg steun van de hele Kamer, behalve VVD, D66, CDA en ChristenUnie.