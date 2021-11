In meerdere regio’s stoppen GGD’en met de inzet van prikbussen, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Reden is het herfst- en aankomende winterweer. In onder meer de regio’s Hollands Midden, Fryslân en Haaglanden zullen de prikbussen worden vervangen door binnenlocaties en pop-up locaties, zoals een leegstaand kantoorpand.