In de nacht van 9 op 10 november 1938 werd in de Oost-Friese stad Leer de synagoge in brand gestoken, waarna ongeveer 250 Joodse burgers opgesloten werden op de veemarkt. Het was een voorbode voor de tijd waarin wekelijks overvolle veewagons vanuit Westerbork via Leer naar de vernietigingskampen werden gebracht.