Basisscholen zien het aantal klassen dat thuiszit vanwege coronabesmettingen toenemen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs lokale GGD’en en koepels van basisscholen. „Sinds midden vorige week is het dempende effect van de herfstvakantie over en zien we meer besmettingen van schoolkinderen”, zegt GGD Zuid-Holland Zuid.