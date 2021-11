In Frankrijk en België heeft de politie een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei. De aanhoudingen zijn maandag en dinsdag verricht, meldt het Openbaar Ministerie. Dinsdag zijn de woningen van de verdachten doorzocht, evenals een winkelpand in Parijs.