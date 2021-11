Wetenschappers: uitstoot in 2030 twee keer zo hoog als zou moeten

De uitstoot van broeikasgassen zal in 2030 nog altijd twee keer zo hoog zijn als nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Daarvoor waarschuwt de onafhankelijke denktank Climate Action Tracker (CAT). De organisatie heeft ook de beloftes die op de klimaattop in Glasgow zijn gedaan doorgerekend. Een van de problemen die CAT signaleert, is dat diverse landen inzetten op klimaatneutraliteit op lange termijn, maar op korte termijn geen actie ondernemen.