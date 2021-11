De kleine energieleverancier Enstroga is na Welkom Energie het tweede Nederlandse energiebedrijf dat ten onder gaat aan de hoge gasprijzen van de laatste tijd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van Enstroga in. Alle klanten van de onderneming worden volgens de zogenoemde restverdeling verdeeld over andere energieleveranciers.