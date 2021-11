Het aantal coronabesmettingen in de zorg loopt snel op. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer dan 5500 positieve tests onder mensen die in de zorg werken. Dat is het hoogste aantal sinds half januari, vlak na het begin van de vaccinatiecampagne. Mensen die in de zorg werken, waren in januari als eersten aan de beurt om de coronaprik te krijgen.