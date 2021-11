De Jonge tegen kritische Kamer: GGD schaalt al sneller op

De Tweede Kamer loopt te hoop tegen de grote drukte bij GGD’en die de toeloop van testaanvragen niet overal aankunnen. Veel partijen willen weten of er wel tijdig en voldoende is opgeschaald, nu het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wees op de enorme snelle opschaling van de GGD’en. „De laatste 1,5 week is veel meer opgeschaald dan was gepland. Dat is een waanzinnige prestatie”, aldus De Jonge.