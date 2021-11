Tijdelijke rechtbank in Amsterdam verhuist naar Enschede

Het gebouw waar de afgelopen jaren de tijdelijke rechtbank in Amsterdam in huisde, wordt vanaf dinsdag gedemonteerd voor de verhuizing naar Enschede. Daar krijgt het pand een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw op Kennispark Twente. De tijdelijke rechtbank is volgens de ontwerper, het Delftse architectenbureau cepezed, het eerste grote gebouw in ons land waar geen sloophamer aan te pas komt en dat terugkeert op een andere locatie.