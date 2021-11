De politie heeft dinsdag een 34-jarige man uit Eindhoven opgepakt op verdenking van bezit van vuurwapens en grootschalige handel in drugs en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Dat gebeurde tijdens invallen in twee woningen en een garagebox in de Brabantse stad, maakte de politie bekend. Daarbij werden ook duizenden euro’s aan contant geld gevonden.