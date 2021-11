In het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is het aantal coronabesmettingen onder gedetineerden afgenomen. Van de 37 eerder geconstateerde besmettingen blijken er nu nog 13 positief te testen, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Van een zestal afdelingen moeten de bewoners uit voorzorg op de eigen afdeling in quarantaine blijven. Dat betekent dat ze voorlopig geen bezoek mogen ontvangen.