NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, is er „niet op tegen” als de boosterprikken eerder dan 6 december worden gegeven. „Alles wat helpt, moet op dit moment worden aangegrepen. Zeker als een zorgprofessional zich veiliger voelt met een booster, is het belangrijk dat zij snel deze mogelijkheid krijgen”, laat de organisatie weten.