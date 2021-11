De A27 was dinsdagmiddag tijdelijk in beide richtingen afgesloten ter hoogte van het knooppunt Hooipolder vanwege de arrestatie van drie personen in een auto. De personen zijn opgepakt vanwege dreiging met een mogelijk vuurwapen, aldus een politiewoordvoerder. Rond 12.50 uur werd de weg weer vrijgegeven, wel is de rechterrijstrook tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg nog dicht.