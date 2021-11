De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat waarschijnlijk een nieuwe fabriek bouwen in Shanghai. Dat meldde het in Taiwan gevestigde technologiedagblad DigiTimes dinsdag op basis van anonieme bronnen in de autosector. Het bedrijf van multimiljardair Elon Musk zou volgens de krant mogelijk ook meer van zijn onderdelen kunnen gaan bestellen bij lokale bedrijven in China.