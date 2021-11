Verkoop coronazelftests gestegen sinds coronapersconferentie

Coronazelftests vliegen over de toonbank sinds de coronapersconferentie van vorige week dinsdag. Drogisterijen en apotheken zien de testen goed verkopen, maar kampen nog niet met voorraadproblemen. BENU Apotheken, met ongeveer 340 filialen in Nederland, heeft de vraag zien verviervoudigen sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. „Eerst verkochten we 20.000 tests per maand, maar dat zijn er nu ongeveer 20.000 in een week”, aldus een woordvoerder van BENU.