De FIOD verdenkt een 61-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard van een miljoenenfraude, waarbij de overheid mogelijk 6 miljoen euro aan accijns en btw is misgelopen. De FIOD heeft maandag twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente doorzocht, waarbij beslag is gelegd op de administratie. De vrouw is opgepakt en zit vast.