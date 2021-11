Autofabrikant Nissan is positiever geworden over heel dit boekjaar ondanks tekorten aan materialen, waardoor het Japanse bedrijf de afgelopen tijd diverse fabrieken stil moest leggen. De vraag naar auto’s blijft echter sterk en Nissan profiteert ook van de relatief zwakke yen, waardoor de export van auto’s meer oplevert in buitenlandse valuta.