De economie van Saudi-Arabië heeft in het derde kwartaal de sterkste groei laten zien in bijna tien jaar, vooral dankzij de hoge olieprijzen. Saudi-Arabië is ’s werelds grootste olie-exporteur. Vorig jaar werd de economie van het land juist nog hard geraakt door de coronapandemie en de sterk gedaalde olieprijzen.