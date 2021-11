Stein dreigt met dwangsom om te veel benzeen asfaltcentrale

De gemeente Stein dreigt met een dwangsom voor een asfaltcentrale in het Limburgse dorp nu uit onderzoek blijkt dat dit bedrijf teveel benzeen uitstoot, laat de gemeente dinsdag weten. Ook is er een dwangsom in het vooruitzicht gesteld als het bedrijf niet direct stopt met de bouw van een 17 meter hoge bitumentank. Dat is een opslagplaats voor bindmiddel (bitumen) van steen, zand en vulstof. Daarvoor heeft de gemeente geen vergunning verleend.