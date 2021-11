De eerste uitspraak in een rechtszaak tegen de afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, wordt op 14 december verwacht. Ze is door de militaire junta aangeklaagd voor meerdere vergrijpen, waaronder het overtreden van coronaregels, aanzetten tot verstoring van de openbare orde en illegaal importeren van walkietalkies. De uitspraak gaat volgens persbureau AFP over het niet naleven van coronaregels.