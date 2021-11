ING: controle op jaarrekeningen in de knel door accountantstekort

De wettelijke controle van jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde bedrijven komt in de knel omdat er een tekort is aan accountants. Dat stelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. De accountancy komt om in het werk. Niet alleen zijn meer bedrijven verplicht de boeken te laten controleren. Ook zijn accountants belast met de afwikkeling van coronasteunmaatregelen om bedrijven door de crisis te loodsen. Daarbij is er volgens ING sprake van structurele krapte op de arbeidsmarkt.