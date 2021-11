Grote politieactie tegen handel en productie drugs

De politie doet dinsdagochtend op meerdere plaatsen in Nederand en België invallen in een onderzoek tegen drugsproductie en -handel. Zes mensen zijn tot nu toe aangehouden. Ze worden verdacht van handel in en productie van synthetische drugs. Een woordvoerder bevestigt dat niet alleen in Brabant maar ook in België op meerdere plaatsen acties bezig zijn. De actie begon rond 05.00 uur. De politie werkt met 275 mensen aan de actie, 250 zijn Nederlandse agenten, 25 komen uit België.