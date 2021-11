Luchthaven Frankfurt merkt herstel luchtvaart in resultaten

De exploitant van de luchthaven van Frankfurt, het grootste vliegveld van Duitsland, merkt het herstel van de coronapandemie. In het derde kwartaal zag luchthavenbedrijf Fraport zijn resultaten sterk verbeteren in vergelijking met een jaar eerder. Wel is het passagiersvervoer nog lang niet terug op het niveau van voor de uitbraak. Frankfurt behoort samen met Paris-Charles de Gaulle, London Heathrow en Schiphol tot de grootste luchthavens van West-Europa.