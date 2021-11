IMCD heeft in de afgelopen periode de stijgende lijn van dit jaar weten vast te houden. De Rotterdamse groothandel die speciale chemicaliën en voedingsingrediënten verkoopt, vermarkt en distribueert, profiteerde van de groei op eigen kracht ondanks problemen in de toeleveringsketen. Ook overnames hielpen het bedrijf, dat genoteerd is in de AEX-index in Amsterdam, vooruit.