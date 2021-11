FSIN: omzet foodsector bijna weer op niveau van voor de crisis

De omzet van de foodsector in Nederland zit weer bijna op het niveau van voor de crisis. Volgens kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN) gaat het herstel „veel sneller” dan eerder verwacht, maar profiteren niet alle bedrijven en onderdelen evenveel. Met name in bijvoorbeeld de catering, die duidelijk omzet verloor tijdens de pandemie, is de impact van de crisis blijvend, aldus FSIN. De daling bij de catering komt onder andere door de sluiting van scholen en kantoren en het schrappen van evenementen, congressen en beurzen.