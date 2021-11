Op meerdere plaatsen in Nederland wordt dinsdag stilgestaan bij de Kristallnacht van 1938 in Duitsland. Tijdens deze door de nazi’s georganiseerde actie werden in de nacht van 9 op 10 november 1938 onder meer duizenden synagoges en Joodse winkels geplunderd en vernield. Veel Joden werden verwond of kwamen om het leven.