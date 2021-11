Wie bang is voor spinnen heeft meer kans depressief te worden

Mensen met bepaalde fobieën oftewel angsten, bijvoorbeeld voor spinnen of muizen, hebben twee keer zoveel kans om depressief te worden. Ze hebben ook drie keer zoveel kans om nog andere angsten te krijgen. Dat constateert het Trimbos-instituut op basis van onderzoek samen met het Amsterdam UMC. Het is daarom volgens de onderzoekers niet onbelangrijk om dergelijke angsten, waarmee op zich best te leven lijkt, toch vroeg te behandelen.