Buitenlandse au pairs die in Nederland willen werken en daarvoor een verblijfsvergunning nodig hebben, krijgen die niet meer als ze kinderen hebben of getrouwd zijn. Ook mogen zij niet ouder zijn dan 25 jaar. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid hoopt hiermee misbruik van au pairs tegen te gaan, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.