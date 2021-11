Dat het kabinet deze vrijdag al een besluit wil nemen over eventuele uitbreiding van de coronamaatregelen is „aan de vroege kant”. Dat erkent demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het hangt af van de naleving van de regels die zaterdag zijn ingegaan, maar die zullen in de loop van deze week nog nauwelijks terug te zien zijn in de cijfers.