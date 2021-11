Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge denkt dat de tijdelijke wet die de coronamaatregelen mogelijk maakt nog wel verlengd moet worden tot juni komend jaar. „Dat lijkt me reëel om te veronderstellen want we zullen niet in februari klaar zijn, waarschijnlijk, met de crisis en het nemen van maatregelen”, zei hij in de Tweede Kamer.