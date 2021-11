Nederland heeft Rusland laten weten de uitzetting van Volkskrant-journalist Tom Vennink „volstrekt onacceptabel” te vinden. Dat schrijft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt de uitzetting „een onverwachte tegenslag voor alle betrokkenen, in de eerste plaats de heer Vennink”.