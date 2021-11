Inwoners van de Friese Waddeneilanden moeten vanaf maandag naar het vaste land als ze zich willen laten testen in het kader van Testen voor Toegang. Het bedrijf dat de coronatests verzorgde op de eilanden heeft de werkzaamheden gestaakt, omdat het financieel niet rendabel was ermee door te gaan. Wanneer er een nieuw bedrijf tests gaat aanbieden op de eilanden is nog niet duidelijk.