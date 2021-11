Maatschappelijke organisaties reageren verheugd op de Nederlandse handtekening onder een verklaring over het stopzetten van overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in het buitenland. „Nederland laat daadkracht zien”, stelt voorzitter Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging tevreden. „Kolen, olie en gas hebben geen plek in een leefbare toekomst.”